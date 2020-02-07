سائق يسدد عدة طعنات لفتاة سعودية بعد مقاومتها للاغتصاب في شرائع مكة .. والكشف عن هوية الجاني

تعرضت فتاة سعودية فجر اليوم الجمعة لعملية طعن من قبل وافد باكستاني ، بعد مقاومتها له حين حاول اغتصابها . وإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بشأن فتاة سعودية (تبلغ 21 عاما) عثير عليها أمام مستشفى بمكة المكرمة، وعليها آثار دماء إثر طعنات تلقتها بسلاح أبيض ”سكين“. وحاول مقيم من الجنسية الباكستانية (35 عاما) هتك عرض المجني عليها حسب إفادتها، وذلك أثناء إيصالها لمنزلها في حي الشرائع ، حيث قام بتغيير الطريق إلى طريق آخر مظلم وهو في حالة سكر .

وقالت الفتاة إنها قاومت محاولة هتك عرضها من قبل الجاني، فقام بطعنها عدة طعنات في الرأس والظهر ، وبعدها رماها خوفاً عند أحد المستوصفات ولاذ بالفرار . وكشفت مصادر أن الجاني يعمل سائقا على كفالة والد الفتاة والسيارة التي يستقلها تعود ملكيتها لوالدة الفتاة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المركبة أمام منزل الفتاة وعليها آثار دماء والجاني غير موجود، فيما تولت الشرطة القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.