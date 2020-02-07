أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميا. وقال المتحدث باسم الأمانة رائد سمرقند،و إنه لا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المنشآت بالتقيد بهذا الشرط، مبيناً أن هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه، وذلك حسب رغبة العملاء ولا يتم إلزامهم.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي قد اعتمد في ديسمبر العام الماضي، تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية لـ12 نشاطاً، وذلك ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لوائح واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، والتي يعد من أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أمانة مكة على قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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