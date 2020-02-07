السعودية اليوم / مركز اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى يستضيف رؤساء ووكلاء مراكز جامعتي عبدالعزيز والطائف



مكة المكرمة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أقام مركز اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى أمس, لقاءً تعريفياً بوادي مكة بالعديد من الناشرين العالميين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل والمشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث ومشاركة مديري مراكز و معاهد اللغة الإنجليزية في جامعتي الملك عبدالعزيز والطائف، من أجل الارتقاء بالمناهج وتطويرها لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأشار مدير مركز اللغة الإنجليزية الدكتور أحمد بن حاتم قاضي أن عقد هذه الورش واللقاءات يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين الجامعات لتحقيق أفضل المخرجات وتطوير المهارات اللغوية للطلبة حسب أحدث المناهج.

وفي نهاية اللقاء كرّم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل مديري المراكز والمعاهد المشاركة.

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16:19ت م

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