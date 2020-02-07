السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يزور مستشفى عفيف العام



عفيف 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مستشفى عفيف العام, وذلك أثناء جولته التفقدية التي قام بها أمس بالمحافظة, ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

واطلع الأمير فيصل بن بندر على الخدمات الطبية المقدمة, والتقى بالمراجعين والمرضى, واستمع إلى احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية والعلاج الطبي.

// انتهى //

16:18ت م

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