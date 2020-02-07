السعودية اليوم / مسيرات حاشدة تعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للمطالبة بحق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم



بيروت 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

نظمت اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، مسيرات واعتصامات حاشدة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، طالبت بحق الفلسطينيين اللاجئين في دول الشتات بالعودة إلى وطنهم.

وأكد المشاركون في المسيرات والاعتصامات التي جابت مخيمات عين الحلوة والمية ومية والرشيدية وصبرا وشاتيلا ونهر البارد، تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت الكلمات التي ألقيت خلال التحركات الفلسطينية بالقيادة الشرعية الفلسطينية من أجل استكمال مسيرة النضال الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة .

// انتهـى //

15:57ت م

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