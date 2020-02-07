فيديو .. عمال نظافة يعتدون على ممتلكات مواطن بالرياض

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2020-02-07 الأمانة سلمتهم للجهات الأمنية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نجحت أمانة الرياض في تحديد وضبط عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن وسلمتهم للأجهزة الأمنية. كما ألزمت الأمانة مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء بالإضافة لإنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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