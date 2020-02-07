السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل عميد كلية التقنية بالمحافظة



القريات 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مكتبه أمس، عميد كلية التقنية بالقريات المهندس ياسر بن علي العسيري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أهمية التدريب التقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والحرص على أن تكون مخرجات الكلية أحد أبرز سواعد بناء هذا الوطن الغالي، ودور الكلية التقنية في مواكبة التطورات وتلبية احتياجات أبناء مجتمع القريات ومواكبتها لرؤية المملكة 2030.

بعد ذلك تسلّم محافظ القريات تقرير ملتقى "تكامل" بنسخته الثالثة للعام التدريبي 1439 - 1440هـ

وقدم محافظ القريات شكره وتقديره على جهود الكلية ومبادراتها المستمرة والمعطاءة في خدمة أبناء المحافظة والمجتمع، مثنياً على الجهود المبذولة.

من جهته، قدم المهندس عسيري شكره للمحافظ على حسن الاستقبال وتوجيهاته وتشجيعه لمنسوبي الكلية ودعمه لمسيرة التدريب بالكلية، واعداً ببذل كل الجهود لتحقيق التطلعات ضمن الإستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.

// انتهى //

14:25ت م

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