السعودية | شاهد.. حريق على مساحة 4500 متر مربع يلتهم مجموعة من المتاجر والموبيليا بنجران

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - نجران حققت فرق الإطفاء والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بنجران وجميع الجهات المساندة من الأجهزة الحكومية وقت قياسياً في السيطرة على حريق نشب في مجموعة من المتاجر والموبيليا بحي الحصن. وتقدر مساحة الحريق بما يقارب ٤٥٠٠ متر مربع تقريباً دون وقوع خسائر أو إصابات في الأرواح. http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Video-2020-02-07-at-1.53.39-PM-1.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Video-2020-02-07-at-1.53.39-PM.mp4

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