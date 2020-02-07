شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يثمن توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد معاليه أن هذا التوجيه الكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها، موضحاً أن المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحة مثل الأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية و الملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات.
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