سعود الطبية تحصن 50 ألف شخص من الإنفلونزا الموسمية

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل مدينة الملك سعود الطبية جهودها في حملتها الوقائية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، حيث نجحت في تحصين أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم خلال الأشهر الثلاث الماضية، وذلك عبر محطاتها الثابتة والمتنقلة داخل المدينة.

وحذرت المدينة على لسان المدير التنفيذي المشارك للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع د. يوسف العمران من خطورة تقلبات الأجواء، مؤكدًا على أن تلك التقلبات يصاحبها انتشار للفيروسات، مشيرًا إلى أن الوقاية تلعب دورًا مهمًا في تجنب نزلات البرد والأمراض الفيروسية المعدية في تقلبات الطقس.

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ونوه د. العمران بأن المدينة تسعى من خلال رؤيتها إلى إطلاق عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية والوقائية، والتي تأتي من منطلق أن الوقاية خير من العلاج.

وأشار د. العمران إلى أنّ الحملة ما زالت مستمرة للجميع من مواطنين ومقيمين، عبر محطاتها الثابتة والمتنقلة داخل المدينة يوميًا من 8 صباحًا – إلى 8 مساءً.

وختم د. العمران تصريحه مقدمًا شكره وتقديره للفريق الحملة المتميز من أطباء وتمريض وتثقيف صحي على جهودهم المتواصلة.

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