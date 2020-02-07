شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار رعدية وتدني الرؤية على الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-07 حتى الساعة الـ 7 مساءً متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات والحجرة والمندق غامد الزناد وقلوة وبلجرشي والمراكز التابعة لها.

وجدد الدفاع المدني بالباحة تنبيهها للمواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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