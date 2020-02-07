شكرا لقرائتكم خبر عن قط يداوم على صلاة الفجر يوميا بالمسجد وفي الصف الأول.. شاهد ماهي قصته الغريبة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!

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