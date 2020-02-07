بالإنفو جراف.. 3 توجيهات أمنية للتعامل مع باحث التعداد السكاني

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الخميس، 3 توجيهات أمنية عند تعامل المواطنين مع مشروع التعداد السكاني (2020). وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المركر: «عند زيارة الباحث الميداني الخاص بمشروع «تعداد السعودية 2020» تحقق من هويته (الباحث) من خلال بطاقته التعريفية ولبسه للزي الرسمي الموحد، وأفصح له عن البيانات المطلوبة بكل دقة وشفافية».

ونشر المركز «إنفو جراف»، أوضح من خلاله، أن الباحث الميداني« موظف رسمي يعمل لصالح الهيئة العامة للإحصاء، لتنفيذ تعداد السعودية 2020، يقوم بجمع البيانات واستيفاء استمارة التعداد من الأسر والمنشآت عبر الزيارات الميدانية، مؤكدًا أن تعاونكم مع الباحث الميداني عبر الإدلاء بصدق وشفافية، بعد مشاركة حقيقية منكم في الأعمال التنموية المتنوعة لوطننا الغالي. وأكد المركز أنه يمكن التحقق من هوية الباحث الميداني، من خلال: الاطلاع على البطاقة التعريفية، ومن خلال التعرف على لباس الباحث الميداني.