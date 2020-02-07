“فترة الدفء الحالية مؤقتة”.. “الجهني” يكشف تفاصيل ذروة موجة باردة جديدة تبدأ من الغد .. ويحدد موعد نهايتها

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني، أن تدخل منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية في ذروة موجة باردة جديدة من بداية الأسبوع القادم. مشيرا إلى أن فترة الدفء الحالية مؤقتة .

ذروة الموجة الباردة

وأوضح “الجهني” أنه من المتوقع أن تبدأ ذروة الموجة الباردة يوم السبت وتستمر لنهاية الأسبوع حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم وشمال الرياض). وتابع: بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن أقل من 5 درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة. وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها وتسجل درجات إلى دون الـ7 درجات.

رياح سطحية

وأضاف: وتتعمق درجات الحرارة بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول ( 15 ) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود، وستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جداً، والصقيع وارد على شمال المملكة، خاصة في المناطق المفتوحة. وأردف “الجهني” أنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة على أجزاء واسعة من الشمالية والوسطى والغربية تعمل على خفض درجات الحرارة وإثارة الأتربة خلال أيام تأثير الموجة الباردة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

وسائل التدفئة

ودعا الجهني إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن، وطالب إدارات تعليم المناطق ومديري المدارس بتأخير الطابور الصباحي، أو إلغائه الأسبوع المقبل بسبب برودة الجو.