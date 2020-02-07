شاهد: “تركي آل الشيخ” ينشر أحدث صورة له بعد إجراء عملية في أمريكا

نشر تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ، صورة حديثة له بعد إجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة. وعلق آل الشيخ على الصورة – التي أظهرت تماثله للشفاء – قائلا: “وحشتوني”. وكان آل الشيخ نشر تغريد ة سابقة أمس الخميس طمأن متابعيه على تويتر قائلا : ” أشكر كل اللي سألوا عني ، وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين ، وسيدي ومولاي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، وأصحاب السمو والمعالي ومسؤولين الترفيه والرياضة وزملائي وأصدقائي وأحبابي في كل الوطن العربي ، الحمد لله أنا بخير ، طلعت سكني الآن وإن شاء الله قريبا أرجع خلال أسبوعين ، وحشتوني ووحشتني المملكة العربية السعودية ، شكرا لكم .”
يذكر أن آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية ، وكشفت مصادر أن رئيس هيئة الترفيه كان يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة وأشرف على حالته فريقا طبيا من أوروبا والولايات المتحدة.
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