العثور على جثة فتاة مقتولة في ظروف غامضة في جازان

لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة بجازان. و قالت مصادر أن لقيت الفتاة مصرعها من جراء طلقة نارية اخترقت وجهها. وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة. وأضافت أن جثمان الفتاة أودع ثلاجة الموتى لحين استكمال التحقيقات.

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