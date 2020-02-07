“سعاد الشمري” لـ “عبد الرحمن بن مساعد”: “تستهبل طال عمرك” والأخير يرد: “أسلوبك غير مؤدب ولا تدخليني في مشاكلك”!

دخل الأمير عبدالرحمن بن مساعد في نقاش “تويتري” مع الكاتبة سعاد الشمري، انتهى بوصف الأمير للكاتبة بأن أسلوبها غير مؤدب. وبدأ النقاش حين نشر بن مساعد تغريدة جاء فيها: ”كن إيجابياً وانظر للجوانب والنماذج الإيجابية وركز عليها وأشد بها .. لم يعد من الشجاعة انتقاد سلوك سيء أياً كان فاعله -وهو أمر لا بأس به-…”. وعلقت الشمري على التغريدة بهدف إثبات عدم صحة فيديو مسرب منسوب لها: ” يا سمو الأمير هنا ممن يتابعونك ويتوددون لك لتمرير أجنداتهم شلة احتكرت الوطنية والدين”. ورد بن مساعد على الكاتبة قائلاً : ” الله يسلمك لست مسؤولًا إلا عن نفسي”، لترد عليه مجدداً: ”لا ليس كذلك.. نحن بمركب واحد وفي حالة اسمها حرب إعلامية لو كل واحد قال لست مسئولاً إلا عن نفسي لاختطفوا الوطن مرة أخرى وأرجو ألا يحاولوا إحراجك بالمديح والرتويت من أن توجه كلمة بتجريم هذه الأفعال التي تعطي عنا صورة مسيئة وتفرقنا وتشغلنا عن عدونا الحقيقي اصنع موقف: وشكراً جزيلاً.” وطلب بن مساعد من الشمري عدم إقحامه في مشاكلها قائلاً: “الله يسلمك لا تدخليني في مشاكلك.. ثم لم أفهم.. كيف إن لم أتدخل في الدفاع عنك في مشكلة لا أعرف تفاصيلها سيختطفون الوطن؟!!!” .

فيما قالت الشمري أنها أقوى من أن تطلب الدفاع عنها من أحد ، مشيرة إلى أنها مستقلة . واستنكر بن مساعد طريقة الشمري في الرد قائلاً لها : ” أسلوبك غير مؤدب .. ولا أعرف ما هي مشكلتك حتى أدافع أو أتخذ موقفًا.. وحتى لو عرفت لست ملزمًا بذلك.. وإن كان لك مشكلة هناك قضاء وجهات مختصة .. لست محكمة وليست وظيفتي في الحياة متابعة مشاكلك .. وما دمتِ مستقلة ولا تريدين شيئًا من أحد لماذا توجهين لي الحديث في أمر لا يخصني” . وردت الشمري مجدداً قائلة : ” ردي ردة فعل حاول تفهم ، هناك من شيشك طلبناك بما إنك صاحب سمو ملكي ورياضي وشاعر ومتابع للأحداث ومؤثر ف تويتر وتتحدث حديث جميل عن الإيجابية أن تتحدث على ظاهرة عامه ظاهرة انقسام المواطنين وظاهرة التخوين بيننا وأخذ دور الدولة والقضاء وأخذ دور الله من أجل انتصارات حزبية .. انتهى ” . وقال لها بن مساعد : ” لا أعرف ما هي مشكلتك .. وقرأت في بعض الردود الآن أن هناك -تسريب ( يزعم أنه بصوتك ) وقد يكون ملفقًا.. – فيه هجوم على الدين و اساءة بالغة لرمز كبير من رموز بلادنا .. وعليه أدعوك لتحويل الأمر لأمن الدولة وللنيابة والقضاء لإثبات أن هذا مفبرك ولمحاسبة من افترى عليك.. وهذا آخر رد مني” .