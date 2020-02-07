تركي آل الشيخ يطلب الشيخ “عادل الكلباني” لأمر هام!

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، بشكل ساخر على تعطل جهاز كمبيوتر جديد كان قد أهدى له وقال عنه أنه أفضل جهاز في العالم.
وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، ساخرًا: ” تصدقون من يوم نزلت الصورة اشتغل دقيقة بعدها طفى! والشركة ماعرفت السبب … محتاج الشيخ الكلباني ” . وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أجرى عملية جراحية ناجحة في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشف عن تحسن حالته الصحية.
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