تحديث تطبيق التراسل الأمني Signal بدعمه لخاصية ردود الفعل التعبيرية

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Signal ليس مجرد تطبيق قوي لإرسال الرسائل المُشفّرة، حيث أنه يَضُمّ العديد من الميزات التي عادةً تجدها في خدمات التراسل الأكثر شيوعًا، ومع ذلك، يظل القائمون عن التطبيق بإضافة المزيد من المميزات، حيث مؤخرًا كان هناك الدعم لميزة معاينة الروابط وميزة رسائل الوسائط المؤقتة، الآن ستتمكّن من الرد على رسائلك باستخدام ردود الفعل التعبيرية.

بالتالي، الفكرة الرئيسية هنا هي أنه يمكنك إضافة ردود أفعال على رسالة معينة دون الخوض بالحديث أكثر مع الشخص أو عندما يكون هناك دردشة جماعية..، وعلى عكس خدمات المراسلة الأخرى، مثل Slack و Discord، يمكنك فقط الاختيار من بين حفنة من الرموز التعبيرية، ولكن نأمل ان يتغير هذا قريبًا.



أخيرًا، تحديث التطبيق متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد و iOS، ويمكنك تحميله بالانتقال إلى هنا أو هنا على التوالي

