بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم الصلاة على من مات وهو يشرب الخمر

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم الصلاة على من توفي وهو يشرب الخمر ولم يكن يصلي.
وقال الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنه لا حرج في الصلاة على من كان كذلك، وقد كان مثل هذا في أزمنة عديدة بحياة الأمة، ولم يؤثَر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة على من كان كذلك، مضيفًا أنه لا حرج على الشخص في صلاة الجنازة على من كان يفعل هذا الفعل المحرم.
من جهة أخرى، قال الشيخ الشثري إن المرأة المعتدة عدة الوفاة، تؤمر بثلاث: اجتناب الطيب وكل ما فيه مادة عطرية، واجتناب الزينة بكل أنواعها، سواء في بدنها أو ثيابها، والبقاء في بيت الزوجية مدة العدة.
وأضاف أن ماء الورد لا يعد من الطيب، فلا تُمنَع منه. أما الزعفران فهو نوع من أنواع العطور وممنوعٌ عليها التطيب به.
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