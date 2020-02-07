تشغيل «كبائن الدعاة» للإجابة على أسئلة المعتمرين والزوار بجبلي عرفات وثور

يشهد جبلا عرفات وثور، حاليًّا، تشغيل كبائن الدعاة التي تعمل لمدة عشرين ساعة يوميًّا لخدمة المعتمرين والزوار والإجابة على أسئلتهم الدينية.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر حسابها بتويتر؛ أنه بتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تم تشغيل كبائن الدعاة بجبلي عرفات وثور؛ وذلك ضمن خطة الوزارة ممثلةً في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية.

وأضافت أنه تم تكليف عدد من الدعاة للعمل بمعدل 20 ساعة يوميًّا، للإجابة على أسئلة المعتمرين والزوار، وتوزيع المطبوعات الإرشادية.

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من جانبه، قال الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محسن بن سيف الحارثي؛ إن تشغيل كبائن الدعاة يأتي في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين، والحرص على أداء الرسالة المنوطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

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