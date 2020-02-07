حساب المواطن يعيد التذكير: إيداع الاستحقاق الجديد.. الاثنين المقبل

جدد حساب المواطن التذكير بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج عبر حسابه بـ«تويتر» على استفسار تلقاه من أحد المواطنين عبر خدمة المستفيدين؛ حيث قال «إنه سيتم صرف البدل دوريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي قبله أو الذي بعده، إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السابعة والعشرين بتاريخ 10 فبراير الجاري».

وبلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك أبناء المواطن من زوجة غير سعودية، وأبناء المواطنة من زوج غير سعودي، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد إقامة دائمة داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط ألا يكون المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، شروط إعادة تسجيل المحذوفين من استحقاق الدعم.

وقال إنه إذا حُذف حساب أحد المستفيدين، فبإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب، وإذا انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق عليه فسيشمله الدعم.

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