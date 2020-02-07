السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنظم بطولة لكرة القدم للقطاعات الحكومية والخاصة



عرعر 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

تنظم جامعة الحدود الشمالية الأحد القادم بطولة لكرة القدم للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة تحت شعار "جودة الحياة"، وذلك على ملعب الجامعة بمدينة عرعر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التي تستمر عشرين يوماً.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة الممارسات

// انتهى //

13:52ت م

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عرعر 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية الأحد القادم بطولة لكرة القدم للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة تحت شعار "جودة الحياة"، وذلك على ملعب الجامعة بمدينة عرعر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التي تستمر عشرين يوماً.وأشارت الجامعة إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة الممارسات الرياضية لأعلى مستوياتها.// انتهى //13:52ت م0047

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