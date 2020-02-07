السعودية اليوم / الكشافة السعودية تعرض تجاربها في الجيسات والتخطيط الاستراتيجي في كوالالمبور



كوالالمبور 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

عرضت جمعية الكشافة العربية

وتضمن العرض الذي قدمته الجمعية أمام مسؤولي المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور ضمن برنامج زيارة الوفد الكشفي السعودي للمكتب الكشفي العالمي بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي ،إيفاء الجمعية بالأبعاد العشرة العالمية المحددة من المنظمة الكشفية العالمية ولجنة التقييم لتحقيق أفضل الممارسات، من خلال الوفاء بالمتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وتحقيق نظام الحوكمة والشفافية، والوفاء بمتطلبات إطار العمل الاستراتيجي للجمعية وبالإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة وبتحقيق خطة واضحة لعمل الراشدين في الحركة الكشفية، وبتخصيص الموارد والضوابط المالية المتبعة عند تنفيذ الأنشطة والبرامج.

كما عرضت الجمعية تجربتها في بناء الاستراتيجيات الكشفية والتعاون المشترك مع المنظمة العالمية ، والمبادرات التي قدمتها في المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام " الذي وصلت ساعات العمل فيه قرابة المليار ونصف المليار ساعة عمل تمت من خلال أكثر من 600 ألف مبادرة حول العالم.

// انتهى //

12:39ت م

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كوالالمبور 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسعرضت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أمس الأول تجربتها في الحصول على شهادة التقييم العالمية جيساتGSAT خلال شهر فبراير من العام الماضي لالتزامها بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات.وتضمن العرض الذي قدمته الجمعية أمام مسؤولي المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور ضمن برنامج زيارة الوفد الكشفي السعودي للمكتب الكشفي العالمي بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي ،إيفاء الجمعية بالأبعاد العشرة العالمية المحددة من المنظمة الكشفية العالمية ولجنة التقييم لتحقيق أفضل الممارسات، من خلال الوفاء بالمتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وتحقيق نظام الحوكمة والشفافية، والوفاء بمتطلبات إطار العمل الاستراتيجي للجمعية وبالإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة وبتحقيق خطة واضحة لعمل الراشدين في الحركة الكشفية، وبتخصيص الموارد والضوابط المالية المتبعة عند تنفيذ الأنشطة والبرامج.كما عرضت الجمعية تجربتها في بناء الاستراتيجيات الكشفية والتعاون المشترك مع المنظمة العالمية ، والمبادرات التي قدمتها في المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام " الذي وصلت ساعات العمل فيه قرابة المليار ونصف المليار ساعة عمل تمت من خلال أكثر من 600 ألف مبادرة حول العالم.// انتهى //12:39ت م0036

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