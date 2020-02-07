شكرا لقرائتكم أمطار ورياح نشطة على نجران حتى السابعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-07 متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظاتي بدر الجنوب وحبونا،مبينه أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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