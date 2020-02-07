السعودية | قرية سعودية تحتضن حكايات تاريخية.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم قرية سعودية تحتضن حكايات تاريخية.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرية جنوب غربي السعودية تبدو مميزة نظير ما تختزنه من مخزون تراثي وثقافي وطبيعة خلابة وساحرة، كما يحيطها جبال طحنان ودفيف وأم الدفين والدقم. وتمتاز قرية الجوة التاريخية بمحافظة العارضة في منطقة ‫جازان بتنوعها البيئي والمناخي.

وقال المختص في الآثار والتراث، عبدالإله الفارس، لـ"العربية.نت"، إن "الجوة قرية تاريخية صغيرة تقع في الجنوب الغربي من محافظة العارضة، تحيط بها الجبال من ثلاث جهات وتتخللها عدة أودية، يلتقي مصبها في سد جازان، وتُشرف على الأودية والسهول المنبسطة والأشجار الطبيعية".

Advertisements

إلى ذلك أضاف: "ما زالت تحتفظ القرية بعبق تراثها وإرثها الحضاري والثقافي، وبطبيعتها الخلابة والرائعة وسحر المكان وروعته، حيث يقف الزائر على طرف جبالها ليرى أغوار أوديتها الشهيرة تسبح في السرب، في حين تداعب الغيوم البيضاء المكان، ولا يزيد انحدارات الجبال الحادة إلا جمالاً وتألقاً ليعطي فرصة للمشاهدة والتأمل في تكوين السحب".

وجذبت القرية الكثير من عشاق التراث والطبيعة والسياحة، إضافة إلى هواة التصوير من داخل السعودية وخارجها، نظير احتضانها مباني تاريخية عتيقة مازالت شامخة، حافظت على جمالها وجسدت تراثها العمراني والإرث الحضاري للمكان.

كما يهتم سكان القرية بالزراعة، حتى إنهم تميزوا بين القرى المجاورة بالاهتمام في المحاصيل والناحية الزراعية. وفي هذا السياق، أبان الفارس أن أشهر المحاصيل الزراعية في القرية هي الحمرية والغرب الأبيض والمرسلة الصفراء والزعر الأحمر والدخن والسمسم، والعديد من منتجات الخضراوات كالباميا والباذنجان والطماطم، والملوخيا، إضافة إلى العديد من الفواكه كالمانجو والعنبرود والموز.