

نجران 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية أمس، برنامجاً سياحياً لطلاب الكلية، للتعرف على الأماكن التراثية والتاريخية والأثرية بالمنطقة.

واشتمل البرنامج السياحي على زيارة قصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية في حي أبا السعود،اطلع خلالها الطلاب على ما تتمتع به المملكة من إرث تاريخي وثقافي عظيم، وما تشتهر به منطقة نجران من مواقع تاريخية وصناعات شعبية.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني، أن البرنامج السياحي يأتي ضمن الأهداف التثقيفية التي تحرص الكلية على تحقيقها، لزيادة روح الانتماء، ورفع مستوى الوعي السياحي تجاه الأماكن التاريخية والتراثية بمناطق المملكة ومنها منطقة نجران.

// انتهى //

11:53ت م

0032





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طلاب كلية التربية بجامعة نجران يزورون الأماكن التاريخية والتراثية بحي أبا السعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.