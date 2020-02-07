السعودية اليوم / شرح الأصول الثلاثة درس بجمعية الطائف



الطائف 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً, محاضرة بعنوان " شرح كتاب الأصول الثلاثة ", وذلك عقب صلاة العصر بجامع مطلق القاضي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

11:41ت م

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