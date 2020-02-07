الصينيون بعد توجيه الملك سلمان : نقف مع الشعب السعودي العظيم

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من أبناء الصين عن شكرهم لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم المساعدات العاجلة اللازمة لتمكين الصين من مواجهة آثار فيروس كورونا.

وأطلق الصينيون وسمًا باللغة الصينية على موقع تويتر ترجمته “نقف مع الشعب السعودي العظيم” احتشد بالتغريدات الصينية والعربية التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين.

ونشرت السفارة السعودية في الصين الوسم عبر حسابها على تويتر، فجاءت التغريدات والتفاعلات من شعبي البلدين لتؤكد عمق العلاقات الثنائية.

وتفاعل العديد من المغردين مع الوسم حيث قال موسى الشمري : “بجد الصينيون أوفياء جدًا”.

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بدوره قال سعيد الشهراني : “نحن نقف بجانب الصين مع قيادتنا الحكيمة حتى تتجاوزون بإذن الله الأزمة التي أحلت بكم فعلاقة السعودية والصين علاقات قوية ومتينة وطويلة منذ عقود”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة فخامته والشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربًا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد فخامة الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

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