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عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو صو بشكل سري ونشرته ناشطة حقوقية دولية عن السبب الحقيقي والصادم وراء ظهور وانتشار فيروس " كورونا" القاتل في الصين والذي تحول لما يشبه الوباء العابر للحدود وتسبب في وفاة الكثير من الصينين والمقيمين ومنهم طالب يمني يدرس في ولايه " ووهان" .

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شاهد (فيديو) صادم ومؤلم بذلت الصين كل المحاولات لمنع تداوله.. يفضح السبب الحقيقي لانتشار وباء ”كورونا” القاتل الذي يفتك بالصينيين..!



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واظهرت مقاطع الفيديو التي حاولت الصين منع بثها وتداولها على نطاق واسع عمليات سلخ وحشيه لاعداد كبيرة من الحيوانات التي تمتلك فراء بهدف الحصول على فرائها واستغلالها في صناعات جلدية كالحقائب والاحزمة والاطراق وغيرها من الصناعات المتداولة في السوق الصينية.

وبحسب الناشطة التي نشرت الفيديو فإن الحيوانات التي يتم سلخها جلودها وتكويمها في هيئة نفايات العديد منها لاتزال حيه وهو ما اظهرته مقاطع الفيديو المروعة هي السبب في افراز فيروس " كارونا ".

واقدمت الصين قبل يومين على اعدام مئات الالاف من الحيوانات والطيور بمختلف انواعها في اجراء احترازي لايخلو ايضا من الوحشية في التعامل مع الحيوانات.