مصادر: بلاغ من شخص زعم رؤيته لحظة سقوط طائرة شراعية يستنفر الجهات الأمنية بعنيزة

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن هناك حالة استنفار أمني في عنيزة بعد ورود بلاغ من شخص زعم أنه رأى لحظة سقوط طائرة شراعية بإحدى المناطق شرق المحافظة.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية بمساندة من الدفاع المدني، تباشر عمليات البحث في الموقع المذكور في البلاغ.

وحتى وقت كتابة الخبر، لم يسفر البحث عن العثور على الطائرة أو أَي شيء يؤكد أن هناك عملية سقوط للطائرة الشراعية كما زعم المبلِّغ.