بعد تعافيه من وعكته الصحية.. تركي آل شيخ: وحشتوني

ظهر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد تعافيه من وعكته الصحية وخضوعه للعلاج، معربًا عن اشتياقه للسعودية ولمتابعيه.

وقال «آل شيخ»، الذي أجرى مؤخرًا عملية جراحية في الخارج، في تغريدة عبر تويتر «وحشتوني«.

أرفق مع التغريدة صورة تظهر تحسن حالته الصحية، وتخلصه من الضمادات الطبية التي ظهر بها في وقت سابق.

وفى تغريدة سابقة، طمأن رئيس الهيئة العامة للترفيه، أصدقاءه ومحبيه على حالته الصحية.

وفى تغريدة لاحقة منفصلة، أعرب آل شيخ عن حبه وإخلاصه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قال فيها: ياجعلي فداك ياسيدي

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وقال: «أشكر كل من سأل عني، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وكل أصحاب السمو والمعالي ومنسوبي الترفيه والرياضة وزملائي وأصدقائي في كل الوطن العربي«.

وأضاف: «الحمد لله أنا بخير، إن شاء الله أرجع قريبًا خلال أسبوعين، وحشتوني ووحشتني المملكة العربية السعودية، شكرًا لكم».

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