بالفيديو.. أمير الرياض يُبدي عدم رضاه عن حال مستشفى عفيف

أبدى أمير منطقة الرياض «فيصل بن بندر بن عبد العزيز» عدم رضاه عن وضع مستشفى «عفيف»، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها الخميس للمحافظة؛ ضمن برنامج زيارات لمحافظات المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو للزيارة أمير منطقة الرياض وقد ارتسمت ملامح عدم الرضا على وجه سموه، بحضور عدد من المسؤولين في المستشفى.

وخلال حديثه لمدير المستشفى، شدد الأمير قائلًا: «غير جيد.. يجب أن تنتبهوا للناس»، متسائلًا: «كيف يصل المستشفى إلى هذا الحال؟».

وفى وقت سابق اليوم وصل أمير منطقة الرياض، إلى مطار الدوادمي في بداية الزيارة التفقدية لمحافظتي عفيف والدوادمي.

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وكان في استقبال الأمير فيصل لدى وصوله محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، ورئيس محاكم محافظة الدوادمي الشيخ الدكتور نايف بن سعد الشنيفي ومدير مطار الدوادمي فيصل بن مزيد الرويس وقائد قاعدة 544 للصواريخ الاستراتيجية اللواء أحمد بن حسين الزهراني ومدير شرطة محافظة الدوادمي العميد خالد بن ذيب الدوسري.

وتوجه سمو أمير منطقة الرياض إلى محافظة عفيف؛ حيث كان في استقباله محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين ومسؤولي المحافظة.

والتقى الأمير فيصل بن بندر فور وصوله رؤساء المراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية والأهالي الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.