سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع وفد من الخارجية الألمانية، مبينا أن التدخلات الخارجية الداعمة للعدوان لم تتوقف، وما زالت الأسلحة تتدفق على الميليشيات المعتدية في انتهاك لمقررات برلين، موضحا أن غياب الموقف الدولي الحازم يشجع المعتدي على التنصل من الالتزام بمخرجات برلين.

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وذلك لبحث آخر مستجدات الشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مثمنا اهتمام الجزائر ومساعيها لجمع شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها بلادهم.

ونقلت دعوة رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا جان بول كافاليري الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي بأن تسارع لإيجاد حل من أجل إنهاء الصراع.

ونوهت إلى تأكيد وزارة الخارجية المصرية أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعبين، فضلاً عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة حققت تقدما في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا برعاية

البعثة الأممية.

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07:23ت م

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