أرامكو: نتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة.. وتصدينا لها

قال خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة أرامكو، اليوم الخميس، إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة منذ الربع الأخير في عام 2019، مؤكدًا أنها نجحت في التصدي لكل هذه المحاولات.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن الحربي قوله: «بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية)، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى». وتابع «نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر».