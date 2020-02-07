بالصور.. اختتام أعمال مؤتمر مستقبل التعليم والممارسة الصيدلانية بـ«صحة جازان»

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر مستقبل التعليم والممارسة الصيدلانية الفرص والتحديات، الذي نظمته مديرية الشؤون الصحية في جازان بفندق نوفيتيل جازان.

وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين أكثر من 20 متحدثًا ومحاضرًا من المختصين بمهنة الصيدلة، وسط حضور تجاوز 350 شخصًا من ممارسي مهنة الصيدلة وطلاب كليات الصيدلة بالجامعات.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز التوجهات الحديثة لدور الصيدلي كشريك أساسي في خدمة المرضى، وتسليط الضوء على الممارسات الإكلينيكية لتخصص الصيدلة، ودورها في تجويد الخدمة الصحية،

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واستعراض التوجهات المستقبلية للتعليم الصيدلاني، كما يتناول المشاركون في المؤتمر الفرص الوظيفية المستقبلية لتخصص الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية المملكة 2030.

حظي المؤتمر برعاية وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة أ. د. أحمد بن حمدان الجديع، بحضور مساعد مدير عام صحة جازان للطب العلاجي الدكتور علي مكرمي وعدد من المسئولين بصحة جازان.

وألقى الجديع كلمة تطرق فيها إلى الجهود الحثيثة؛ لإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصيدلانية من خلال ترقية وتنمية مهارات الصيدلاني لرفع جودة الممارسة الصيدلانية، والارتقاء بمهنة الصيدلة تلبية للأهداف المستقبلية للوزارة ضمن منظومة صحية منهجية ومتكاملة.