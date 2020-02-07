سياسي / الانتخابات الرئاسية الأمريكية : بوتيجيج يتفوق بفارق ضئيل على ساندرز في ولاية أيوا



واشنطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

حصل الساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 م بيت بوتيجيج على 2ر26 % من الأصوات متفوقا بفارق ضئيل جدا على بيرني ساندرز الذي حصل 1ر26 % بعد فرز 100 % من الدوائر الانتخابية بولاية أيوا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج مساء الخميس أن إليزابيث وارين نالت 18 % من الأصوات، بينما حل جو بايدن رابعا بحصوله على 8ر15 %.

و يأتي هذا في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل اختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري.

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07:12ت م

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