مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1441/6/13 هـ الموافق 2020/02/07 م واس

الخميس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

05:41ت م

0349



www.spa.gov.sa/2031555 الخميس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس05:41ت م0349

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.