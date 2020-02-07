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الحوثي يتسبب في قطع المساعدات على المواطنين بمناطق سيطرته

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الحوثي يتسبب في قطع المساعدات على المواطنين بمناطق سيطرته

الجمعة 7 فبراير 2020

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المساعدات المقدمة للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستخفض الشهر المقبل في خطوة غير معتادة لأن المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.

 

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وقالت مصادر من القطاع الإنساني إن الحوثيين في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، يعطلون جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة وصفت بأنها لم تعد محتملة.

 

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: "مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة".

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