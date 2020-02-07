السعودية اليوم / رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يلتقي وفدًا وزاريًا من دول أفريقية



تونس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، وفدًا يضم عددًا من الوزراء والمستشارين الأفارقة المشاركين في قمة " ازدهار أفريقيا " التي تعقد حاليا بالعاصمة التونسية بمشاركة حوالي 450 شركة ومؤسسة من بينها 50 شركة أمريكية.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي خلال اللقاء على ضرورة الترفيع في حجم المبادلات التجارية بين تونس والدول الأفريقية، خصوصًا في إطار التعاون بين بلدان جنوب- القارة الإفريقية، داعيًا إلى مزيد من التعاون على مستوى اللجان البرلمانية الأفريقية والمجتمع المدني الأفريقي، بهدف دعم تدريب وتكوين الشباب بوصفهم قادة المستقبل.

وأعرب أعضاء الوفد الأفريقي عن رغبة دولهم في تبادل التجارب مع تونس والاستفادة من الكفاءات التونسية لكون القارة الأفريقية أولى بخبرات أبنائها، بما من شأنه تقوية التعاون التقني بين البلدان الأفريقية، وتوحيد الرؤية في إطار سياسة اقتصادية تهم كامل القارة.

وقد ضمّ الوفد الأفريقي من الكونغو أقاسيا بوندوبولا، و النيجر كادي أبدولاي، و جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، والوزير المستشار الخاص للرئيس السينغالي وسليمان فال.

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