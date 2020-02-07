السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب



واشنطن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن موت الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي.

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