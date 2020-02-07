السعودية اليوم / مفوض حقوق الإنسان الموريتاني يلتقي وفدًا من البنك الدولي



نواكشوط 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

التقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني حسنه ولد بوخريص، اليوم، وفدًا من البنك الدولي برئاسة كريستينا نافار الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات تدخل مفوضية حقوق الإنسان، والجهود التي تقوم بها موريتانيا لتعزيز وتطوير مختلف مجالات حقوق الإنسان في البلاد.

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