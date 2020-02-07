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المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع السفير السعودي باليمن

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع السفير السعودي باليمن

الجمعة 7 فبراير 2020

زار المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض.

 

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وأطلع غريفيث، السفير السعودي على جهوده في دعم العملية السياسية، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

 

وغادر غريفيث صنعاء، الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت يوما واحدا، حث خلالها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على خفض التصعيد.

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