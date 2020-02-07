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الإرهابي قاسم الريمي.. جالب الموت ينتهي بصاروخ أمريكي في اليمن

الجمعة 7 فبراير 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مقتل الإرهابي المطلوب زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة استهدفته باليمن.



ويعد الريمي من أخطر الإرهابيين المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية، لتورطه في عمليات إرهابية استهدفت مدنيين وأجانب في مناطق مختلفة حول العالم.

وعمل الريمي مع زعيم التنظيم أسامة بن لادن فترة من الفترات، واعتقل أكثر من مرة قبل الإفراج عنه.

من هو الريمي

ولد "قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" والملقب "أبوهريرة الصنعاني"، في 5 يونيو 1978 في اليمن.

انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في الـ15 من عمره بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية.

سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة "مدرب" في معسكر تابع لتنظيم "القاعدة" في 2001 وقت دخول القوات الأمريكية.

عمل الريمي ضمن مجموعة من المسلحين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان. واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.

فرار من السجن

في فبراير 2006 تمكن من الفرار من السجن في صنعاء مع 23 سجيناً آخرين. وغيّرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك الإرهابيين في اليمن.

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أدرجت واشنطن اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

في شهر مايو 2010، تمت إضافة الريمي إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بمنظمة القاعدة.

أسس الريمي لاندماج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن وفي السعودية في 2009. وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، وذلك بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.

تهم وجرائم

تولى الريمي منذ هذا الاندماج مسؤولية تجنيد الشباب اليمني والعربي للانضمام إلى القاعدة، وفي عام 2009 اتهمت الحكومة اليمنية الريمي بإدارة معسكر تدريبي تابع لـ"القاعدة" في محافظة أبين.

تورط الريمي بمحاولة التفجير الانتحاري الذي حاول عمر فاروق عبدالمطلب القيام به في ديسمبر 2009 على متن طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة.

كما ارتبط اسمه بإرسال طرود مفخخة إلى الولايات المتحدة في 2010.

في 20 ديسمبر 2013 ظهر الريمي ليعلن عن تبني تنظيم "القاعدة" اقتحام مستشفى وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصاً، منهم أطباء ومرضى.

في 16 يونيو/حزيران 2015، أصبح الريمي قائد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.

ظهر الريمي في فيديو بتاريخ 7 مايو 2017، حث فيه المؤيدين له الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات.

في يناير 2017، كان الريمي هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأمريكية على مقر تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في اليمن. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 14 قيادياً من تنظيم "القاعدة" باليمن لم يكن بينهم الريمي.

في 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن قاسم الريمي.