- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "909 جريمة" ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز العام الماضي والان مع التفاصيل
909 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز العام الماضي
الجمعة 7 فبراير 2020
كشف تقرير، أعده مركز المعلومات والتأهيل، الحاصل على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة، عن وقوع 909 انتهاكات في محافظة تعز تجاه مدنيين وممتلكات عامة وخاصة في عام 2019.
وأوضح التقرير، الذي تسلمت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، نسخة منه، أن قصف مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلفا دمارا حقيقيا، مشيرا إلى أن محافظة تعز التي ركز عليها التقرير لا تزال أكثر مناطق اليمن عرضة للانتهاكات.
ورصد التقرير مقتل 255 مدنيا، خلال 2019 بينهم 70 طفلا و19 امرأة، مؤكدا أن نحو 53 مدنيا قتلوا بالقنص المباشر من قبل المليشيا الإرهابية، والقصف العشوائي على الأحياء والمناطق السكنية في المدينة.
وأضاف أن نحو 28 مدنيا قتلوا بالعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا المدعومة إيرانيا، في المناطق والأحياء المحررة، لافتاً إلى أن 376 مدنيا جرح خلال العام نفسه بينهم 85 طفلا و40 امرأة.
ووثق التقرير 28 حالة اعتداء طالت مدنيين بمحافظة تعز، بالإضافة إلى وقعتي تهجير قسري، شملت 19 أسرة.
وأدان مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب 10 مجازر، نتج عنها مقتل 22 مدنيا بينهم 12 طفلا وامرأة وأصابة 42 مدنيا بينهم 14 طفلا وامرأتين.
ولفت إلى تضرر 217 ملكية عامة وخاصة، منها منزلان جرى تفجيرهما من قبل مليشيا الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر "909 جريمة" ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.