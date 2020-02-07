شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 20 معلم حاسب على «بناء الاختبارات» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس في مكتب التعليم بشرق الدمام الدورة التدريبية «بناء الاختبارات»، والتي قدمها مشرف الحاسب بالمكتب عبدالرزاق العبدالرزاق، بحضور 20 معلم حاسب من مدارس القطاع. وأكد مقدم الدورة، أن الدورة التي استمرت خمسة أيام، استهدفت 20 معلم حاسب من مدارس القطاع بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتهدف للإعداد الجيد لاختبار المادة، وإتقان صياغة الفقرات الاختبارية وفق الأهداف السلوكية وأهمية إعداد جدول المواصفات وفق النظرية البنائية، وإعداد بنك أسئلة لمقررات الحاسب الآلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرا إلى مشاركة المتدربين بعدد من الورش لمناقشة الخبرات التربوية في هذا المجال.

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