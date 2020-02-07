شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية سيهات» تشارك في ملتقى «التطوع» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية أمس الأول مشاركتها في ملتقى «التطوع.. نماء وتنمية»، الذي نظمه مركز التنمية بالقطيف بقاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقديح لمدة ثلاثة أيام. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حبيب محيف أن المشاركة تضمنت التعريف ببرامج وأنشطة الجمعية، وبفرصها التطوعية لرفد المجمع الصحي الاجتماعي بالطاقات المتطوعة، وتسجيل الكوادر الصحية لخدمة النزلاء من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المجمع الصحي يستقبل المتطوعين طوال العام في التخصصات، الطبية، الاجتماعية، النفسية، والعلاج الطبيعي؛ للوقوف على احتياجات النزلاء وتقديم الرعاية لهم.

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