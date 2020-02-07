شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدارس تمثل الشرقية في الـ«فيرست ليغو» والان نبدء بالتفاصيل
وتأهلت ثلاثة فرق تمثل المنطقة للمشاركة في المسابقة النهائية على مستوى المملكة، التي ستقام في محافظة الليث أواخر الشهر الحالي.
في الأثناء، اطلع د. الشلعان ومرافقوه على المعرض المصاحب للمسابقات، التي شملت عروضا لحل ازدحام المدن وأخرى لحركة المرور ومعالجة الحوادث باستخدام التقنيات الحديثة.
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