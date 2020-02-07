شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى داخلي بـ«العلوم الطبية» بالجبيل لليوم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

نظم فريق سيدات الصحة التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية في الجبيل برنامجًا بعنوان «لصحتنا نمشي» دعمًا لمسابقة تحدي المشي المنظمة من قبل وكالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لشؤون الطالبات، تحقيقًا لرؤية 2030، ولتعزيز ثقافة المشي المستدامة، والتي من أهدافها مشي 10 آلاف خطوة في اليوم لمدة 25 يومًا ابتداء من تاريخ 26 /‏ 1 /‏ 2020م. وشارك في التحدي ما يقارب 130 من منسوبات وطالبات الكلية، وتم تدشين ممشى الكلية بهدف استدامة رياضة المشي داخل الكلية. وتضمن برنامج «لصحتنا نمشي» الفقرة الصحية التي من خلالها تم التعرف على الفوائد الصحية لرياضة المشي لأجسامنا، وأهمية تطبيق التنفس الصحيح قبل وأثناء ممارسة رياضة المشي، كما تضمنت فقرة التغذية، التعرف على التغذية السليمة المتوازنة قبل وبعد ممارسة المشي، بينما شملت الفقرة الرياضية ، التعرف على كيفية ممارسة رياضة المشي، والقواعد الأساسية لها.

وقالت مشرفة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل هياء العجالين: إن فكرة الممشى نشأت تضامنًا مع مبادرة المبنى الصحي التابع لمسابقة تحدي المشي، فكان الهدف إقامة ممشى مستدام يستهدف منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات، حيث كان الممشى الخطوة الأولى لاستعدادات يوم المشي العالمي، كما تم تخطيط مسارات الممشى وكتابة المسافات المقطوعة مع تحديد نقطتي البداية والنهاية.

من جانبها، أوضحت قائدة فريق سيدات الصحة عبير الدايل أن مشاركة الفريق جاءت دعمًا لتفعيل وزارة الصحة برنامج المشي على مستوى المملكة تزامنًا مع اليوم العالمي للمشي الشهر القادم، وقام فريق سيدات الصحة بالتوعية للمبادرة من ناحية المشي وعلاقته بالصحة العامة للجسد، والتنفس الصحيح أثناء المشي، والغذاء المناسب للرياضة قبل الممارسة وبعدها، وكمية المياه المطلوب شربها، كما وصفت المشرفة الرياضية في الفريق طريقة حساب الخطوات، وأنواع الأحذية المناسبة، والوقفة المناسبة، وتمارين الإحماء، وتم عمل مسيرة مشي جماعية لتطبيق ما تم شرحه.