شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى داخلي بـ«العلوم الطبية» بالجبيل لليوم العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مشرفة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل هياء العجالين: إن فكرة الممشى نشأت تضامنًا مع مبادرة المبنى الصحي التابع لمسابقة تحدي المشي، فكان الهدف إقامة ممشى مستدام يستهدف منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات، حيث كان الممشى الخطوة الأولى لاستعدادات يوم المشي العالمي، كما تم تخطيط مسارات الممشى وكتابة المسافات المقطوعة مع تحديد نقطتي البداية والنهاية.
من جانبها، أوضحت قائدة فريق سيدات الصحة عبير الدايل أن مشاركة الفريق جاءت دعمًا لتفعيل وزارة الصحة برنامج المشي على مستوى المملكة تزامنًا مع اليوم العالمي للمشي الشهر القادم، وقام فريق سيدات الصحة بالتوعية للمبادرة من ناحية المشي وعلاقته بالصحة العامة للجسد، والتنفس الصحيح أثناء المشي، والغذاء المناسب للرياضة قبل الممارسة وبعدها، وكمية المياه المطلوب شربها، كما وصفت المشرفة الرياضية في الفريق طريقة حساب الخطوات، وأنواع الأحذية المناسبة، والوقفة المناسبة، وتمارين الإحماء، وتم عمل مسيرة مشي جماعية لتطبيق ما تم شرحه.
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