شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لحماية ذوي الإعاقة بالدمام من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالدمام، أمس الأول، ورشة عمل حول فايروس «كورونا» وآلية الوقاية منه وإجراءات السلامة. وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن الورشة تناولت آلية الوقاية من فايروس كورونا، وإجراءات السلامة، وحالات الطوارئ في حال وقوعها، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الجمعية على سلامة أفراد المجتمع ومستفيدي الجمعية، منوها بأهمية الوقاية من هذا المرض، ورفع مستوى الوعي الصحي والوقائي بين أفراد المجتمع.

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